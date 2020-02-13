Барнаул, , 09:52 — REGNUM Прежде, чем предлагать вводить скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций, Госдуме следовало бы не «изобретать велосипед», а провести выездное заседание в Алтайском крае. Так считает алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутата Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), он пояснил:

«В Барнауле двадцать лет работают две системы «ВЦ ЖКХ» и «Город». Они обеспечивают ведение «личного кабинета», где кроме введения показаний счетчиков, предусмотрен режим получения вместо бумажных квитанций чисто электронных. Хотя в нашем доме из 143 лицевых счетов завели личные кабинеты 34 квартиры и лишь четыре отказались от получения бумажных квитанций. Реально в городе Барнауле ежемесячно уходит 2,5 тонны бумаги. Квитанции эти, как правило, жителями не хранятся — важно хранить чеки об оплате. И поэтому эти квитанции быстро превращается в макулатуру.

Хотя системы «ВЦ ЖКХ» и «Город» мне, как председателю ТСЖ, позволяют выйти через «удаленку» и получить базу данных по любой квартире и за любой период, по любой услуге с 2003 года и распечатать квитанцию, например для суда за любой период. Однако наивно думать, что печать одного листика квитанции в месяц надо поощрять, это копейки.

Поэтому в Барнауле эти системы «ВЦ ЖКХ» и «Город» нарастили подключением к платежным системам и житель может выбрать платежи через ту систему, которая имеет меньший комиссионный сбор. Так, если житель работает и платит с карты «Сбербанка» и со счетов «Сбербанка», то комиссионные самые высокие, а если он отказался от бумажных квитанций и платит с любой карты, но через другие банки, то комиссионные меньше.

Так что не надо «изобретать велосипед», надо просто использовать опыт продвинутых городов. И закладывать эти практики в тексты законопроектов. Для начала я предлагал комитету ЖКХ Госдумы провести выездное заседание в Алтайском крае. Но мои знакомые депутаты от Алтая заняты другими темами и я не смог убедить ни одного нашего депутата войти в комитет ЖКХ Госдумы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций, сообщил сайт RT со ссылкой на письмо, направленное министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. По мнению автора инициативы — депутата Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), если гражданин оплачивает услуги ЖКХ online или пользуется электронными квитанциями, то в таком случае необходимо предусматривать скидку на услуги ЖКХ, ведь средства на бумагу и услуги почты не тратятся.

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