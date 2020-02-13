Тбилиси, , 09:31 — REGNUM Консорциум развития Анаклии, с которым был разорван договор на строительство порта в Анаклии, подаст иск в арбитражный суд на грузинское правительство. Об этом говорится в заявлении консорциума, распространенном 12 февраля.

«Консорциум осуществил инвестицию в размере более 75 млн долларов США, чтобы превратить в реальность проект глубоководного порта», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что компанией уже были выполнены подготовительные, дноуглубительные и рекламационные работы на месте строительства. В консорциуме заявляют, что не согласны с решением правительства Грузии расторгнуть договор. Также сообщается, что власти якобы не идут на конструктивный диалог.

«Как видно, у Консорциума не осталось иного пути, кроме как обратиться в арбитраж», — говорится в заявлении.

Сообщается, что Консорциум развития Анаклии готов дойти в судебных спорах до арбитражного суда в Женеве.

Напомним, договор с консорциумом на строительство порта в Анаклии был заключен в 2016 году. Одним из важных условий соглашения предусматривался поиск инвестора, готового вложить в строительство $400 млн. Несмотря на неоднократное продление срока на поиск инвестиций, консорциум не смог выполнить данное условие. На этом основании правительство расторгло договор в январе 2020 года.

Между тем, в консорциуме заявляют, что власти намеренно создали ситуацию, когда инвесторы не захотели сотрудничать.

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