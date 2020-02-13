Москва, , 09:24 — REGNUM Российская часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай будет построена не раньше 2027 года, что уже на семь лет превышает предусмотренный межгосударственными соглашениями срок. Об этом говорится в отчёте Счетной палаты по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на создание маршрута в 2019 году.

Отмечается, что часть российского маршрута достроят раньше, однако полноценно функционировать он не будет из-за «бутылочного горлышка» — недостроенного участка автодороги Владимир — Канаш. Завершение работ на этом участке ожидается только через семь лет.

В 2014 году государства ШОС договорились о создании международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай к 2021 году. Российская часть трассы идёт от Санкт-Петербурга через Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. Она включает трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, строящуюся Центральную кольцевую автодорогу и заложенную в план новую дорогу Москва — Казань.

В Счётной палате указали, что изменение сроков строительства сделает проект дороже на величину инфляции.