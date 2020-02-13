Барнаул, , 08:32 — REGNUM Пока никто из общественности не понял хитрости продажи акций Сбербанка, отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя законопроект, предусматривающий выход Банка России из капитала ПАО «Сбербанк России», он пояснил:

«Думаю, что там идет борьба за схемы реализации этого проекта. Но с нами данной информацией никто делиться не будет. Деньги, особенно бюджетные, в условиях авторитарного государства требуют абсолютной тишины. А для общественности запустят различные фейковые сообщения, мы и будем этим довольствоваться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Министерства финансов РФ известила о намерении правительства выкупить акции Сбербанка у ЦБ РФ. Как сказано в официальном сообщении, пакет будет приобретён по рыночной стоимости за счёт средств Фонда национального благосостояния.

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