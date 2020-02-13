Москва, , 08:10 — REGNUM По итогам января 2020 года самым покупаемым новым автомобилем в Москве стала модель KIA Rio. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за месяц в российской столице было приобретено 693 экземпляра KIA Rio. Это на 7,3% больше результата января 2019 года.

На второй строчке разместилась модель Hyundai Solaris. В январе текущего года дилерам удалось реализовать в Москве 645 единиц таких авто, что на 64,5% выше показателя января 2018 года. Тройку лидеров замыкает Hyundai Creta с результатом 543 единицы. Здесь рост продаж в январе текущего года составил 15,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Четвёртое и пятое места в рейтинге самых продаваемых в Москве авто в январе заняли соответственно Nissan X-Trail (413 ед.) и Toyota Camry (397 ед).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, самым продаваемым новым автомобилем в России по итогам января 2020 года стала модель Lada Granta. За месяц на авторынке было продано 8470 единиц этого авто, что на 11% выше прошлогоднего показателя.

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