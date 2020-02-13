Москва, , 08:07 — REGNUM Нефтяной рынок 12 февраля наконец-то показал полноценный рост после многодневного обвала, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Цена североморской нефти Brent выросла на 3,6%, до $56,25 за баррель, а цена техасской WTI — на 3,2%, до $51,8 за баррель.

Однако сегодня, 13 февраля, с утра рынок снова поставил рост на паузу: баррель Brent снижается в цене на 0,62%, а баррель WTI теряет в стоимости 0,46%.

12 февраля российский министр энергетики Александр Новак провёл совещание с руководством крупнейших нефтяных компаний РФ.

Окончательного решения, как по итогам встречи сообщил министр, пока нет, хотя некоторые участники встречи, представляющие нефтяную отрасль, заявляли, что большинство компаний относятся с пониманием к задачам сделки ОПЕК+ и готовы выполнять её условия.

Коммерческие запасы нефти в США тем временем сильно выросли за прошлую неделю, увеличившись на 7,46 млн баррелей, хотя аналитики ждали роста не более чем на 3 млн баррелей. ОПЕК и Международное энергетическое агентство вчера объявили о снижении прогнозов по мировому спросу на нефть; в частности, ОПЕК снизила прогноз спроса на 230 тыс. баррелей в день, до 990 тыс. б/с.

Однако в опубликованном вчера ежемесячном докладе ОПЕК говорилось, что нефтяной картель в общей сложности выполнил новые условия сделки ОПЕК+ в январе 2020 года на 130%.

Робкие признаки близкого разворота тренда по цене Brent вверх уже появляются (ниже $53 за баррель цена не опустилась), хотя рост устойчивым назвать сложно, пока цена Brent будет колебаться в рамках $54−56 за баррель. Сегодня по цене Brent ожидается $55—56 за баррель.

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