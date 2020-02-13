Тайюань , Китай, , 07:57 — REGNUM Внешняя торговля северной китайской провинции Шаньси выросла на 5,7% за прошедший 2019 год, достигнув отметки 144,69 млрд юаней (около $20,75 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в таможне города Тайюань, столицы региона, Шаньси экспортировала товаров суммарно на 80,69 млрд юаней за 2019 год, что на 0,4% ниже, чем годом ранее. Однако импорт вырос на 14,6% до 64 млрд юаней.

Корпорации с иностранным капиталом сыграли очень существенную роль в росте внешней торговли. Они увеличили свои показатели импорта и экспорта на 2% до 82,35 млрд юаней, что составляет 56,9% от объема внешней торговли провинции. Госпредприятия, в свою очередь, повысили показатель на 0,5% относительно 2018 года, нарастив объем до 34,37 млрд юаней.

Частные предприятия повысили объем импорта и экспорта на 26,2% до 27,76 млрд юаней, или 19,2% от объема внешней торговли региона, которые преимущественно импортирует интегральные схемы, разного рода руды и запчасти для мобильных устройств, в то время как запчасти для мобильных телефонов и солнечные батареи составляют львиную доля экспорта провинции.