Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Решение приостановить до 24 апреля этого года все полеты в Китай из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса приняли в американской авиакомпании United Airlines, 12 февраля сообщается в Twitter авиаперевозчика.

До отмены компания осуществляла каждый день больше десятки рейсов в Китай, в том числе такие крупнейшие города как Пекин, Шанхай, Гонконг и Чэнду. Ранее сообщалось о временном прекращении полетов United Airlines до конца февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января американские авиакомпании Delta Air и American Airlines объявили о прекращении всех полетов в Китай на неопределенный срок.

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