Беверли-Хиллз, США, , 07:02 — REGNUM Рекордные $165 млн отдал за поместье в городе Беверли-Хиллз американского штата Калифорния бизнесмен и основатель компании Amazon Джефф Безос. Об этом 12 февраля сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, ни один объект жилой недвижимости в Лос-Анджелесе и его пригородах еще не имел подобной цены. Площадь участка достигает около 3,6 га. Поместье приобретено у медиамагната Дэвида Геффена, который, в свою очередь, потратил на него за $47,5 млн в 1990 году.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным финансового агентства Bloomberg, состояние Джеффа Безоса превышает $132 млрд и он занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.

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