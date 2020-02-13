Москва, , 06:52 — REGNUM Доля граждан России, которых не устраивает качество услуг основного банка, в 2019 году увеличилась до 34%, следует из результатов опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ.

В центре отметили, что уровень лояльности клиентов к своим банкам снижается пятый год подряд. Причём уменьшение происходит из-за перехода клиентов из нейтральных в категорию критически настроенных. На практике это означает, что 34% жителей России не хотят рекомендовать «родную» кредитную организацию друзьям и знакомым.

Вместе с тем, подчеркнули в НАФИ, в 2019 году доля лояльных к своим банкам клиентов практически не изменилась — она выросла с 38 до 39%.

Опрос проводился в декабре 2019 года. В нём приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 150 населенных пунктов в 52 регионах России. Погрешность опроса не превышает 3,4%.

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