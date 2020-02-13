13 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Вместо того, чтобы стать, как задумывалось, флагманом малоэтажного строительства, проект «Окский берег» превратился в один из крупнейших нижегородских недостроев. После нескольких лет ожиданий дольщикам выплатят компенсации средствами федерального фонда защиты прав.

Анастасия Степанова, , 06:36 — REGNUM На недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минстроя РФ Владимир Якушев отметил, что новые правила для долевого рынка жилищного строительства, введённые в июле 2019 года, — это «единственно правильный способ, как нам защитить деньги граждан». Между тем в регионах до сих пор разгребают последствия прошлых лет и Нижегородская область не стала исключением. ИА REGNUM проанализировало, что происходит в ЖК «Окский берег», которое должно было стать флагманом малоэтажного строительства, а превратилось в один из проблемных недостроев.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект планировалось реализовать в Богородском районе Нижегородской области в несколько этапов. Под проект Фондом развития рынка жилищного строительства был выделен участок в 185 га. На сайте самого проекта фигурируют такие цифры: территория на 650 га, 80 тыс. жителей к 2027 году. ЖК позиционировали как первый экоград, федеральный проект комплексного развития и «город под ключ». Его должны были возвести из нескольких микрорайонов и разного формата жилья на 1,5 млн кв. м (около 30 тыс. квартир и домовладений). Отмечалось, что «Окский берег» будет «одним из самых масштабных девелоперских проектов в России».

За реализацию взялась инвестиционно-строительная группа «ЭкоГрад», в которую входят два юрлица — ООО «Экоград» и ООО «Капстройинвест». Стоит отдать должное, 142 дома ввести успели. Первая очередь в Новинках торжественно была открыта в ноябре 2014 года и дело застопорилось.

В строительство ЖК вложили свои средства 2,4 тысячи человек. Некоторые из них взяли ипотеку, но уже в 2018 году комплекс в материалах нижегородского правительства стал фигурировать в числе «известных долгостроев». На март 2019 года в ЖК было недостроено восемь жилых кварталов на 58 домов.

Оба юрлица, что занимались реализацией проекта, были в итоге признаны банкротами.

О банкротстве компаний

В июле 2019 года по иску фонда защиты прав дольщиков банкротом признали «Капстройинвест». В дело была предоставлена выписка о долгах по налогам на 2,274 млн рублей и неоконченных исполнительных производствах на 119 млн рублей.

В ходе разбирательства было также акцентировано внимание «на приостановлении строительства многоквартирных домов и нарушении сроков сдачи объектов незавершенного строительства». На сегодня компания на стадии конкурсного производства. К примеру, в конце января 2020 года конкурсный управляющий Екатерина Пушнова потребовала признать недействительными инвестиционный договор № 1787−215 от 17 июня 2015 года и соглашение от 25 июня 2018 года о передаче долей в праве собственности на вновь построенные объекты недвижимости во исполнение инвестиционного договора, которые были заключены между ООО «Капстройинвест» и ООО «Экоград».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Капстройинвест» учреждено в феврале 2006 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, владельцы — Михаил Гура (владелец доли в подмосковном ООО «Недра-газ»), Сергей Степанов (владелец ряда московских компаний) и ООО «Экоград-менеджмент». Бывший директор — Калра Сатиш Кумара, который теперь руководит компанией «Экоград-менеджмент». Последняя принадлежит ООО «Экойл-н» (бывшему соучредителю «Экограда»), чей единственный владелец с марта 2018 года — Александр Кустов.

«Экоград» признали банкротом в конце июля 2019 года. По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в марте 2013 года. Владельцы — Александр Кустов (с марта 2018 года владеет 90%) и Калра Сатиш Кумар.

В ходе банкротного дела представитель ответчика ссылался на некое соглашение между правительством области, ООО «Экоград» и ГК «Монолит», в рамках которого, по словам должника, запланировано привлечение инвестиций в строительство в размере более 5 млрд рублей. Он уточнял, что «перечислению денежных средств препятствует только возможное введение процедуры банкротства ООО «Капстройинвест» и ООО «Экоград»», а указанный вариант «более выгодный для участников долевого строительства, поскольку предполагает более короткие сроки реализации (до конца 2021 года, при этом основная часть — в 2019—2020 гг.) в то время как вариант, предлагаемый Фондом — банкротство и замена застройщика — в соответствии с дорожной картой будет реализован только к концу 2022 года».

Доводы застройщиков суды не убедили и обе компании были обанкрочены. Бывшего директора «Экограда» Калра Сатиш Кумара конкурсный управляющий пытается привлечь к возмещению убытков на сумму более 117 млн рублей. Отмечается, что эта сумма была получена из кассы в октябре 2018 года, но обратно не была возвращена. Заседание по ходатайству запланировано на 3 марта.

Об уголовном деле

В июле 2019 года стало известно, что ГУ МВД по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом сообщили сами дольщики в группе. В частности, выяснилось, что дело возбудили после внеплановой документарной проверки обеих компаний и генподрядчика — ООО «Эко-Дом».

Госстройнадзор также выявил многочисленные нарушения — от приёма денег наличными средствами в кассу вместо безналичной формы до несоблюдения сроков строительства.

Также выяснилось, что «Капстройинвест» предоставил «Эко-Дому» крупный заём на строительство 32-го квартала — на 558 млн рублей (при 810 млн рублей внесённых в стройку дольщиками). В итоге по займу долг составил более 167,205 млн рублей. В августе 2018 года «Капстройинвесту» инспекцией гостройнадзора было выдано предписание урегулировать вопрос задолженности. В документе также отмечалось, что «"Эко-Дом» не исполняет обязательства по договору генподряда». Также по той схеме был выдан заём на строительство 5-го квартала — на сумму 391,4 млн рублей. В ноябре 2018 года та же инспекция предписала застройщику вернуть этот аванс за вычетом расходов в размере 373,33 млн рублей.

Тут следует отметить, что ООО «Эко-Дом» не чужое для группы. ООО учредили в посёлке Новинки в июне 2012 года. Его директор — Валерий Кузнецов, единственный собственник — ООО «Экойл-Навигатор». Директор последнего — всё тот же Калра Сатиш Кумар. Учредителем «Экойл-Навигатор» является Шамиль Мансуров (возглавляет московское ООО «Корпорация «Доступное жилье»), чьи данные совпадают с данными депутата Земского собрания Богородского района. Мансуров в открытых данных также фигурировал как помощник депутата Заксобрания Надира Хафизова, который на сайте некоммерческого партнёрства «Нижегородская Ассоциация малоэтажного строительства» фигурировал как президент ИГ «Экойл-Навигатор».

Мансурова с Кустовым — вторым совладельцем ООО «Экоград» связывает также ООО «Корпорация «Доступное жилье», которым владеют два юрлица — ООО «Мобильные строительные системы» (единственный владелец — Абдула Абдуллаев) и ООО «Экойл-Н». Директор последнего — Калра Сатиш Кумар, владелец — Александр Кустов.

Ещё один интересный факт: в числе учредителей «Экограда» (одного из застройщиков ЖК) некоторое время назад был Ринат Надирович Хафизов, который вышел из состава владельцев в октябре 2017 года. Шамиль Мансуров также был в числе соучредителей, но вышел в марте 2016 года, как и ООО «Экойл-Н».

Дело по ЖК на сегодня всё ещё расследуется. Есть ли в нём конкретные фигуранты, пока неизвестно.

Что ждёт дольщиков и как получить компенсацию?

В ноябре 2019 года областные власти подписали с федеральным фондом защиты дольщиков соглашение о софинансировании достройки проблемного комплекса. Фонд должен был выделить на это 4,3 млрд рублей, область — 400 млн рублей. В конце декабря 2019 года фондом было принято решение о нецелесообразности достройки ЖК.

Наблюдательный совет федерального фонда по четырём группам домов ЖК «Окский берег» принял четыре отдельных решения, предложив дольщикам один из способов восстановления их прав — выплата компенсации. Для первой группы из десяти домов на компенсации определено 582,6 млн рублей при стоимости завершения строительства 1,195 млрд рублей, для 13 домов второй группы компенсации составят 497,9 млн рублей при тратах на достройку — более 1,243 млрд рублей. Третья группа из 24 домов сможет рассчитывать на 985,9 млн рублей компенсации при цене достройки 1,448 млрд рублей, а четвёртая группа из девяти домов — на 524,2 млн рублей при при стоимости завершения строительства — 1,022 млрд рублей. В фонде отмечают, что, если все дольщики выберут компенсацию, то дома-недострои останутся в конкурсной массе и будут реализованы с торгов.

С конца января 2020 года банк ДОМ. РФ начал принимать документы от дольщиков на компенсации, их полный перечень указан на сайте. Выплачивать компенсации начинают в феврале. Для дольщиков размер выплаты рассчитывается индивидуально — «на основании отчёта независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 кв. м». При этом компенсация будет не меньше той суммы, что фигурирует в долевом договоре, а размер отталкивается от действующей рыночной цены на сегодня.