Якутск, , 05:13 — REGNUM Эпидемия коронавируса повлияла на все сферы жизнедеятельность мирового сообщества — руководство компании АЛРОСА отмечает снижение продаж алмазов.

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Выступая на Международной алмазной неделе в Израиле, глава АЛРОСА Сергей Иванов, сказал, что ситуация на мировом рынке вряд ли в ближайшее время изменится. По его словам, из-за коронавируса, в последние две-три недели в Китае и соседних странах, продаж алмазов и бриллиантов почти не было, пишет ТАСС.

«Влияние уже довольно большое. Мы понимаем, что наши клиенты в настоящее время заняли очень осторожную позицию в отношении того, что происходит, и оценивают свои стратегии на рынках Азии во втором квартале», — сказал Сергей Иванов.

Глава АЛРОСА добавил, что компания приостановила добычу на россыпных месторождениях, где алмазы добываются по 50−60 долларов за карат. И даже в случае восстановления рынка, будет необходимо от трёх до пяти месяцев, чтобы возобновить добычу.

«Но мы не думаем, что будет разумно делать это в 2020 году. Может быть даже и в 2021 году», — прогнозировал Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, до распространения коронавируса, АЛРОСА неплохо начала 2020 год: в январе было продано продукции на 405 млн долларов. Это на 44 процента больше, чем в январе 2019 года.