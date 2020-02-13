Новосибирск, , 04:58 — REGNUM В Новосибирской области цены на услуги в январе 2020 года (по сравнению с декабрём 2019 года) выросли на 0,3%. Продовольственные товары подскочили в цене на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,1%. Цены на услуги упали на 0,5%, сообщает Новосибирскстат.

Среди продуктов питания заметнее всего подорожала плодоовощная продукция: свежие помидоры —на 18%, виноград — на 17,8%, белокочанная капуста — на 10%, свежие огурцы — на 8,2%, морковь— на 7,9%, яблоки — на 5,9%. В то же время подешевели апельсины — на 17,3%.

Выросли цены на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия: сосиски, сардельки подорожали на 6,7%, пельмени, манты, равиоли — на 5,7%, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса - на 4,3%. А вот варёные колбасы стали дешевле — на 1,2%.

Также заметно подорожали мороженые кальмары — на 5,9%, шоколад и жевательная резинка — на 5,3%, натуральные консервированные овощи - на 4,9%, фруктовые соки — на 4,7%, мясокопчености — на 4%, жирный творог — на 3,8%, творожные сырки, глазированные шоколадом - на 3,3%.

Снижение цен на 1,8 — 4,9% произошло на шлифованный рис, чёрный пакетированный чай, сухие молочные смеси для детского питания, куриные яйца, кексы, рулеты, нежирный творог, куриные окорочка, сливочное масло, варенье, икру лососевых рыб, охлажденную рыбу, макаронные изделия, майонез, какао.

Среди медикаментов и медицинских товаров выросли цены на линекс на 7,8%; на отечественные поливитамины без минералов, аспирин, лоратадин, но-шпа, левомеколь, верошпирон, глицин, валидол, троксерутин — от 1,1 до 2,2%. Ртутный термометр подорожал на 1,1%, а электронный стал дешевле на 1,2%.

«В январе выросли цены на автомобили: отечественный новый автомобиль прибавил в цене 2%, подержанный импортный - 0,9%. На 1,2 - 2% подорожали велосипед для взрослых, флеш-накопитель, ковры, хозяйственное мыло, навесное зеркало, рюкзак для школьников, детские подгузники, детский велосипед.Снижение цен отмечено на отдельные виды одежды для взрослых», — отмечает региональный орган статистики.

Кроме того, авиаперелёт экономическим классом в январе стал дешевле на 12,5%, проезд в поездах дальнего следования - на 8, 3%. Но на 0,2 — 1% повысилась плата за УЗИ брюшной полости, физиотерапевтическое лечение, первичный приём у специалиста, общий анализ крови.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Новосибирской области выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции — по сравнению с ноябрем 2019 года на 4,2%. Заметнее всего выросли цены на овощи: на огурцы — в три раза, на томаты — на 23,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирской области овощи за месяц подорожали в несколько раз