Новосибирск, , 04:52 — REGNUM В Новосибирской области цены на услуги в январе 2020 года (по сравнению с декабрём 2019 года) снизились — на 0,5%. Таковы данные Новосибирскстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В группе услуг зарубежного туризма подешевели экскурсионные поездки в Германию и по городам Европы — на 0,2% и 0,8% , на 0,3% — поездка в Китай. Тем временем на 0,8% подорожали поездки на отдых в Таиланд и Испанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. В настоящее время Китай проводит испытания вакцины от коронавируса на животных.

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