Казань, , 04:09 — REGNUM Арбитраж Татарии 28 февраля 2020 года планирует рассмотреть иск Приволжского управления Ростехнадзора к крупнейшей нефтекомпании России — ПАО «Татнефть им. В. Д. Шашина». Истец требует приостановить строительно-монтажные работа на одной из систем Миннибаевского газоперерабатывающего завода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ в виде административной приостановки деятельности ПАО «по проведению строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Строительство общезаводской факельной системы» Миннибаевского газоперерабатывающего завода управления «Татнефтегазпереработка» был подан 4 февраля 2020 года. 7 февраля его приняли к производству.

Ранее ведомство также потребовало приостановки работ по другому проекту нефтекомпании, но реализуемого на той же промышленной площадке. 6 февраля по этому иску ведомства «Татнефть» привлекли к административной ответственности по той же статьи КоАП РФ, оштрафовав на 300 тыс. рублей. В результативной части решения о приостановке работ сведений нет.

Напомним, ранее протест у жителей Альметьевского района Татарии вызвали планы ПАО по созданию промышленных мощностей для производства малеинового ангидрида в Нижней Мактаме. Установку планируется построить в промышленной зоне Миннибаевского газоперерабатывающего завода.