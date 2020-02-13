Москва, , 03:58 — REGNUM Положение ключевого сотрудника, без которого организация не достигнет желаемых показателей, может помочь работнику повысить свою зарплату и статус у работодателя. Об этом 12 февраля рассказала руководитель Московской психологической лаборатории Юлия Зотова, передает радиостанция Sputnik.

Зотова отметила, что в России люди значительно реже просят о повышении в должности или увеличении заработной платы, хотя могли бы делать это чаще. По словам специалиста, работник, требующий компенсации за свои достижения, характеризует себя как профессионал, готовый к дальнейшему росту.

Она отметила, что если сотрудник действительно принес выгоду своей организации и руководство это отметило, то, скорее всего, оно не откажется выразить свое мнение в денежном эквиваленте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данных сервиса по подбору персонала «Работа.ру», опубликованным в январе 2020 года, граждане РФ в среднем хотели бы зарабатывать ежемесячно около 92 тысяч рублей.

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