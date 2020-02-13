Москва, , 03:40 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Министерства финансов России и взыскал с ООО «Торговый дом «Химпром» из Новосибирска более 1 млрд рублей штрафных санкций. Помимо этого, долг компании будет расти до его фактического погашения. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчик был учреждён в ноябре 2006 года для оптовой торговли удобрениями и агрохимическими продуктами. Его уставный капитал — более 3 млн рублей, единственный владелец — Александр Корсуков (имеет долю в тульском ООО «Саха агро», которое находится в стадии ликвидации). ООО «Торговый дом «Химпром» на сегодня находится на последнем этапе банкротства — конкурсном производстве.

Иск Минфина Рф основан на договоре кредитования, заключённом с АО «Россельхозбанк» в ноябре 2009 года на сумму 860 млн рублей. Для обеспечения обязательств по нему был заключён договор о государственной гарантии — с заёмщиком, банком-кредитором и Минфином РФ. Госгарантия была выдана на сумму до 430 млн рублей. Обязательства по кредиту ООО не исполнило и банк-кредитор предъявил требование о выплате гарантии Минфину РФ, так как к тому моменту заёмщик уже был признан банкротом. Сумма гарантии с министерства была взыскана через суд. Отдельным иском Минфин потребовал взыскать с новосибирского ООО штраф за нецелевое использование денежных средств по кредиту.