Москва, , 03:23 — REGNUM Только завершилось производство по одному затяжному банкротному делу в отношении ПАО «Мурманское морское пароходство», как ещё один кредитор заявил о намерении обратиться с идентичным иском. Такое заявление на сайте юридически значимых событий сделало ПАО «Банк ВТБ», усмотревшее у старейшей судоходной компании России признаки банкротства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщение обнародовано 4 февраля 2020 года. В нём банк уведомил «о своём намерении обратиться в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением» о признании несостоятельным ПАО. Иск может быть подан уже через 15 дней.

31 января 2020 года о подобных планах уведомил и другой кредитор компании — мурманское ООО «РПК Норд», усмотревшее признаки банкротства «в виде неисполненных просроченных денежных обязательств с суммой долга свыше 300 000 рублей и сроком более 12 месяцев перед кредитором по решению АС МО А42−5369/2018 от 18.09.2018 года».

Дело о банкротстве «Мурманского морского пароходства» дошло до финиша

Напомним, попытку обанкротить крупную судоходную компанию, которая работает с грузоперевозками в российском секторе Арктики, делали более десятка кредиторов. В феврале 2020 года последнему из них отказали во введении наблюдения за акционерным обществом. Между тем в арбитражах на сегодня есть не до конца рассмотренные финансовые споры, в рамках которых с ПАО требует многомиллионные долги Сбербанк. Один из исков оценивается почти на 2,3 млрд рублей.