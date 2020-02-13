Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Реализация первого этапа торгового соглашения между США и КНР затягивается в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в Китае. Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, 12 февраля выступая в финансовом комитете сената.

По словам Мнучина, по этой же причине пока нельзя назвать сроков перехода ко второму этапу соглашения. Как отметил министр, президент США Дональд Трамп поручил американскому правительству сконцентрироваться на выполнении первого части договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пакет документов в рамкаx торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном был подписан 15 января. Согласно договоренностям, в обмен на отмену американских пошлин Китай должен закупить у США промышленные товары на сумму $75 млрд, энергоносители на сумму $50 млрд, сельхозпродукцию в размере на сумму $50 млрд, а также выделить $35−40 млрд на сектор услуг.

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