Пекин, , 01:37 — REGNUM Переломная точка в борьбе с новым коронавирусом в Китае по-прежнему остается неясной, сообщил известный китайский эксперт в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань во время удаленной пресс-конференции, сообщает агентство Синьхуа.

Чжун также добавил, что по его расчетам, пик заболеваемости должен быть пройдет в середине-конце февраля. Однако, как он отметил, проблема передачи вируса от человека к человеку до сих пор не решена в Ухане.

От также считает, что по-прежнему представляет трудность лечение пациентов, находящихся в критическом состоянии. При этом пневмония, вызываемая новым коронавирусом отлична от атипичной пневмонии и для ее лечения необходимо еще больше исследований.