Латвийская Республика, , 00:23 — REGNUM Конституционный Суд Латвии рассматривая дело пришёл к выводу, что законодательная норма ограничивающая размер кредитной ставки для потребительских кредитов соответствует Конституции, пишет портал tvnet.lv.

Дело было инициировано двумя компаниями быстрых кредитов, которые настаивали на отмене ограничений. После решения КС ставка по потребительским кредитам не сможет превышать 0,007% в день от общей суммы кредита.

В своем решении КС указал, что ограничение размера ставки по кредиту, является средством, чтобы обеспечить защиту благосостояния потребителя, а значит способствует стабильности, благосостоянию и финансовой устойчивости общества, в целом. Суд признал, что оспариваемая норма соответствуют статьям 1 и 105 Конституции ЛР. Решение КС является окончательным и не подлежит обжалованию.