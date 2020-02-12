Лондон, , 23:51 — REGNUM Нефть Brent за день торгов 12 февраля поднялась в цене почти на 4% и закрывается выше отметки $56 за баррель.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,11 за баррель (3,91%), до $56,12 за баррель. Мартовские фьючерсы WTI выросли на $1,61 (3,22%), до $51,55 за баррель.

Отметим, 12 февраля, благодаря заявлением о снижении числа новых заболевших уханьским коронавирусом в Китае, выросло большинство сырьевых и фондовых рынков в мире.

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