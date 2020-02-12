Нью-Йорк, США, , 23:40 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит обновили рекорды в ходе торгов 12 февраля и закрываются в хорошем плюсе.

К завершению торгов индекс Dow Jones вырос на 244,84 пункта (0,84%), до 29 521,18 пункта. Максимум индекса составил 29 535,98 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 19,75 пункта (0,59%), до 3377,50 пункта с максимумом в 3.379,05 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 75,79 пункта (0,79%), до 9714,73 пункта, максимум индекса — 9718,89 пункта.

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