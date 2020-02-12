Душанбе, , 23:33 — REGNUM Налоговый комитет Таджикистана подготавливает предложения в парламент страны, согласно которым иностранные компании, оказывающие таджикистанцам интернет-услуги, должны будут пройти добровольную регистрацию и «платить налоги». Об этом сегодня, 12 февраля, на пресс-конференции в Душанбе журналистам сообщил глава Налогового комитета при правительстве Таджикистана Нусратулло Давлатзода.

Он подчеркнул, что посредством интернета гражданам Таджикистана оказывается множество платных услуг: «продажа электронных игр, фильмов, книг, музыки, авиабилеты, арендуются гостиницы и прочее». В основном подобные услуги «оказываются иностранными компаниями, которые, пользуясь несовершенностью законодательства в этом направлении, не регистрируются в налоговых органах, и, таким образом, не платят налоги».

Глава налоговой службы Таджикистана заметил, что в России на законодательном уровне еще в 2016 году был введен НДС на платные услуги таких мировых интернет-компаний, как Google, Apple, Microsoft, Facebook и другие. При этом в бюджет страны за 9 месяцев 2019 года благодаря этому поступило порядка 60 млрд рублей.