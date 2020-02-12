Нью-Йорк, США, , 23:15 — REGNUM Фондовый рынок США растет — инвесторы рады уменьшению числа зарегистрированных случаев коронавируса в Китае, 12 февраля сообщает агентство Reuters.

«Существует оптимизм по поводу того, что вспышка коронавируса начала затухать» , — отмечает директор по инвестициям Cetera Investment Management Джин Голдман.

Однако Голдман отметил, что рынок пока «слабо учитывает влияние коронавируса на китайскую экономику», которое оказалось очень значительным.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 249,88 пункта (0,85%), до 29 526,22 пункта, индекс S&P 500 вырос на 19,82 пункта (0,59%), до 3377,57 пункта, индекс Nasdaq вырос на 74,80 пункта (0,78%), до 9713,74 пункта.

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