Пекин, , 23:15 — REGNUM В Пекине под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна прошло его исполнительное заседание, посвященное дальнейшим усилиям по скорейшему возобновлению работы предприятий, остановленных из-за эпидемии вирусной пневмонии, сообщает 12 февраля Синьхуа.

Глава Госсовета — правительства КНР, являющийся председателем рабочей группы по противодействию эпидемии заявил об успехе проделанной работы. Вместе с тем, подчеркнуто, что важнейшей задачей всех министерств и ведомств, региональных властей является возобновление производства, в особенности на предприятиях, выпускающих медицинские изделия, а также товары повседневного спроса.

В настоящий момент в Китае продолжаются вынужденные каникулы, связанные с необходимостью избежать распространения инфекции, связанной с коронавирусом нового типа.