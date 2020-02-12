Душанбе, , 23:01 — REGNUM В 2019 году Налоговый комитет Таджикистана не выполнил план сбора налогов и других обязательных платежей на 3,9%, вследствие чего госбюджет страны недополучил 53 млн долл. Об этом сегодня, 12 февраля, на пресс-конференции в Душанбе сообщил глава ведомства Нусратулло Давлатзода.

По его словам, из этих средств порядка 44,5 млн долларов ведомство должно было получить за счёт мобильных компаний.

Однако, по словам Давлатзода, начиная с 2015 года, сотовые операторы стали постепенно отказываться от голосовых услуг, сосредотачивая свое внимание на других более современных видах обслуживания клиентов, «которые законодательством Таджикистана до сих пор не регулируются».

«Всё делается сегодня через интернет, и мы стали получать налоги в незначительных объемах», — сетует глава фискального ведомства.

Однако Давлатзода отметил, что доходная часть бюджета с каждым годом становится всё больше, при том, что источники налогообложения постепенно сокращаются.

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