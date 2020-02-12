Душанбе, , 22:27 — REGNUM Энергохолдинг «Барки Точик» планирует в 2020 году поставить в Афганистан 1 млрд 588 млн кВт•ч электроэнергии на общую сумму порядка 70 млн долл. Об этом журналистам сообщил глава компании Мирзо Исмоилзода.

Он отметил, что соответствующие договорённости с афганской энергетической компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat уже достигнуты.

В 2019 году в Афганистан было экспортировано 1 млрд 458,2 млн кВт•ч электроэнергии на общую сумму 60,6 млн долл.

Исмоилзода упомянул о том, что стоимость электроэнергии, поставляемой в Афганистан, ежегодно увеличивается на 3%. В 2019 году стоимость одного кВт•ч составляла 4,3 цента.

Глава холдинга отметил, что относительно поставок электроэнергии в соседний Узбекистан на сегодняшний день ведутся переговоры, и определенного соглашения между компаниями пока нет.

Однако планируется, что контракт на экспорт таджикистанской электроэнергии в Узбекистан будет заключен в первом квартале 2020 года во время заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Отмечается, что за 2019 год Узбекистан получил 1 млрд 425,1 млн кВт•ч электроэнергии на сумму 28,5 млн долл., при том, что стоимость одного киловатта составляла лишь 2 цента. Для сравнения себестоимость производства электроэнергии таджикистанскими ГЭС, по подсчетам «Барки Точик», составляет 2,8 цента, а граждане Таджикистана покупают ее за 2,3 цента.

Подобное несоответствие цен на рынке руководство холдинга объясняет тем, что Узбекистан поставляет в Таджикистан природный газ по льготной цене.