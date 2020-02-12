Минск, , 22:23 — REGNUM Неназванные белорусские торговцы жалуются на недобросовестную конкуренцию некоторых российских магазинов низких цен. Об этом 12 февраля заявил первый зампред правительства Белоруссии Дмитрий Крутой, выступая на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.«Если мы говорим, что доля иностранных субъектов торговли не должна превышать определенный процент, то каждый в своей нише должен понимать правила игры: как эти магазины открываются, функционируют, кто их проверяет», — сообщил вице-премьер.

При этом он сослался на разрабатываемые сейчас программные документы — среднесрочную программу развития Белоруссии до 2025 года, программу конкуренции. Пресс-служба белорусского правительства отметила: «Неразберихи в этом плане быть не должно».

Крутой обратил внимание на необходимость выработки новых мер защиты внутреннего рынка, напомнив, что эта тема в последнее время часто звучала на совещаниях у Александра Лукашенко. При этом первый вице-премьер подчеркнул: не стоит ожидать того, что «сейчас начнется какое-то махровое регулирование и будут приниматься непонятные решения», регулирование должно быть тонким, но действенным.«Первый вице-премьер, в частности, обратил внимание на то, насколько агрессивной стала риторика отдельных государств в части защиты внутреннего рынка. Некоторые из них озвучивают проекты решений, которые будут наносить очевидный урон белорусским экспортерам», — сказано в правительственном сообщении.

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Куртой заявил: «Учитывая открытый характер нашей экономики и очень большую долю внешней торговли, конечно, это будет требовать от нас адекватного и оперативного реагирования и принятия зеркальных мер, в том числе в отношении защиты внутреннего рынка».

Тем временем государственные СМИ Белоруссии сообщают, что уже подготовлен президентский указ, направленный на защиту рынка постсоветской республики от партнёров по Союзному государству и ЕАЭС. Речь идёт о России и её субъектах хозяйствования, которые заметно потеснили белорусских производителей на белорусском рынке продовольствия.

Сообщается также о разработанных властями Белоруссии антикризисных мерах, среди которых «рекомендации» субъектам хозяйствования повышать цены не более чем на 4%. Аналогичные меры применялись в периоды предыдущих кризисов.

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