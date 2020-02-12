Душанбе, , 21:56 — REGNUM Таджикистанский государственный энергохолдинг «Барки Точик» при поддержке правительства страны за 2019 год смог погасить задолженность по налогам на общую сумму 453,4 млн сомони (3 млрд рублей). Об этом сегодня, 12 февраля, на пресс-конференции в Душанбе заявил глава холдинга Мирзо Исмоилзода.

Он отметил, что данная сумма превышает размер текущих налогов почти на 70 млн сомони (461,7 млн руб.).

По его словам, таким образом компания смогла полностью устранить финансовые задолженности, связанные с налоговыми выплатами.

Глава компании заявил, что выплатить такую большую сумму холдинг смог за счёт средств, собранных за потреблённую электроэнергию — в 2019 году в сравнении с 2018 годом было собрано на 1,5 млрд сомони (9,9 млрд рублей) больше.

Исмоилзода подчеркнул, что в дальнейшем компания постарается оплачивать налоги во время во избежание образования задолженностей.

Однако, не смотря на выплаты, компания остаётся самым крупным предприятием-задолжником страны.

«Барки Точик» на 1 января 2020 года задолжала кредиторам 26 млрд сомони (171,5 млрд руб.), из которых большая часть — 21 млрд сомони (138,5 млрд руб.) — приходится на инвестиционные проекты, реализуемые в сфере электроэнергетики. Реализация 25 проектов уже завершена, ещё 13 проектов находятся пока на стадии реализации.

Остальные 5 млрд сомони (33 млрд руб.) компания задолжала Сангтудинской ГЭС-1 и Сангтудинской ГЭС-2.