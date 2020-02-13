Тегеран, , 08:51 — REGNUM 12 февраля глава Центрального банка Исламской Республики Иран Абдолназер Хеммати в своём «Инстаграмме» объявил, что экономика Ирана постепенно выходит из рецессии, при этом основные экономические индексы испытывают стабильность. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам Хеммати, несмотря на некоторые усилия, предпринятые для того, чтобы представить экономическое будущее Ирана в мрачном образе, «основные макроэкономические показатели, включая рост ненефтяного сектора и уровень инфляции, демонстрируют относительную стабильность и постепенное улучшение».

«Это противоречит тому, чего ожидали и к чему стремились враги Исламской Республики», — отметил глава ЦБ.

Вместе с тем Хеммати отметил, что меры ЦБ должны сопровождаться принятием эффективной и поддерживающей политики для стимулирования ненефтяного сектора экономики.

В своих предыдущих выступлениях Хеммати заявил, что правительство приложит все усилия для улучшения национальной экономики, что является главным приоритетом, к которому призывает лидер Исламской революции. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ключевым целями Центрального банка являются сдерживание инфляции и контроль над валютным курсом.