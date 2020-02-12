Бишкек, 12 февраля 2020, 20:25 — REGNUM Государственный долг Киргизии по итогам 2019 года превысил $4 млрд 587,2 млн (293 млрд 350,6 млн рублей) или 54,1% валового внутреннего продукта страны. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба министерства финансов республики.
Из этой суммы большую часть составляет государственный внешний долг — свыше $3 млрд 850,7 млн (246 млрд 250,3 млн рублей) или 45,5% ВВП Киргизии. А государственный внутренний долг — остальные $736,5 млн (47 млрд 100,3 млн) или 8,7% ВВП республики.
Таким образом, на каждого гражданина Киргизии приходится $710,5 (45,4 тысячи рублей) задолженности по внешнедолговым обязательствам страны.
Больше всего денег Киргизия задолжала Экспортно-импортному банку Китая — $1 млрд 778,5 млн (113 млрд 733,9 млн рублей).