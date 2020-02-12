Милан, Италия, , 18:44 — REGNUM Сотрудники авиакомпании Air Italy в среду, 12 февраля, провели импровизированную «сидячую забастовку» в миланском аэропорту «Мальпенса».

Решение совладельцев компании о ее ликвидации является произволом и приведет к увольнению 1200 человек, отметили протестующие.

О намерении начать процедуру ликвидации Air Italy из-за «неразрешимых финансовых сложностей» ее совладельцы сообщили 12 февраля. Последний рейс будет выполнен 25 февраля.

В правительстве Италии в свою очередь сообщили о намерении провести специальное совещание по данному вопросу, однако эксперты убеждены, что вмешательство власти уже не поможет.