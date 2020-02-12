Бишкек, , 18:34 — REGNUM В Киргизии на 80% снижен налог на добавленную стоимость для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил президент Сооронбай Жээнбеков на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, для сельхозкооперативов, логистических центров и машинно-тракторных станций имущественный налог был снижен на 50%, также они полностью освобождены от налога с доходов.

А открытые в сельской местности производственные предприятия, как отмечает Жээнбеков, на пять лет освободили от налогов с доходов, на прибыль, на землю и на имущество.

Также глава государства подчеркнул, что для предприятий, работающих в сфере легкой промышленности и имеющих более 50 сотрудников, снижен налог с доходов.

«Если раньше каждый сотрудник, в среднем, платил по 1500 сомов (1370 рублей), теперь в среднем будет платить по 400 сомов (360 рублей). Для этих же предприятий социальные выплаты снижены с 27% до 12%», — подытожил он.

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