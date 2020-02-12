Бишкек, , 18:30 — REGNUM Из-за плохого состояния дорог в Киргизии за 2019 год случилось 403 автоаварии. Об этом на заседании парламента заявил замначальника главного управления госавтоинспекции республики Ыманалы Саркулов, передает «Кабар».

По его словам, в результате этих дорожно-транспортных происшествий погибли 86 человек и еще 737 получили травмы различной степени тяжести.

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Отвечая на вопрос о том, виноваты ли в этих ДТП чиновники министерства транспорта и дорог, и понесут ли они соответствующее наказание, Сарыкулов сообщил, что во время разбора каждой аварии учитывается вина соответствующих служб, которые отвечают за конкретную дорогу.

«И по итогам судебного процесса принимаются меры в отношении данных служб», — резюмировал заместитель руководителя главного управления госавтоинспекции Киргизии.

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