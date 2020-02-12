Брюссель, , 17:50 — REGNUM Еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что Вьетнам приложил «достаточно усилий» для изменения трудового законодательства, намерен проводить реформы и заслужил торговое соглашение с ЕС, 12 февраля сообщает агентство Reuters.

Ранее с критикой сделки Вьетнама и Евросоюза выступила правозащитная организация Human Rights Watch, которая обвинила вьетнамские власти в нарушении прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Европарламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом.

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