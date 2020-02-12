Москва, , 17:54 — REGNUM Ажиотаж и паника вокруг вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае является попыткой местных властей скрыть проблемы в экономике страны. Об этом 12 февраля заявил руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас с экранов и новостных тем не сходит тема вирусов, масок, вылечили или нет. Но вся эта история с вирусом, помимо того, что он есть, представляется красивой правительственной операцией в Китае по маскировке довольно серьезных экономических проблем, которые накапливались довольно долго, в течение многих лет. Мир привык верить, что китайская экономика не может падать, не может иметь сокращения производства», — сказал экономист.

Однако это, по его мнению, является заблуждением — китайская экономика может негативно повлиять на мировые рынки. На этом фоне эксперт прогнозирует падение цен на нефть, что приведёт к ослаблению рубля, и в целом экономическая обстановка в России станет хуже.

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