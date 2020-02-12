Ханой, , 17:20 — REGNUM Министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Ань выразил удовлетворение в связи с ратификацией торгового соглашения с Евросоюзом, 12 февраля сообщает агентство Reuters.

По словам министра, соглашение о свободной торговле является «важной вехой» в развитии двусторонних отношений Вьетнама и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Европарламент большинством голосов принял соглашение с Вьетнамом о свободной торговле. Оно должно вступить в силу в июле 2020 года.

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