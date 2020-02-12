Рим, , 17:17 — REGNUM Прокуратура Италии в среду, 12 февраля, завершила расследование по делу о финансовом коллапсе авиакомпании «Алиталия» и передала материалы в суд.

В списке подозреваемых — 21 человек, среди них — бывшие руководители компании и государственные комиссары.

Среди прочего им могут вменить преднамеренное доведение компании до банкротства, а также фальсификацию предоставляемых государству сведений.

Находящаяся в предбанкротном состоянии «Алиталия» в последние месяцы теряет по 1 млн евро в день. Государство оказывает компании финансовую поддержку. После неудачного поиска потенциальных инвесторов рассматривается вариант национализации.