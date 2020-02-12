Рига, , 17:15 — REGNUM Открытие с 1 января единого рынка газа Латвии, Эстонии и Финляндии привело к росту потребления запасов Инчукалнского подземного газохранилища в Латвии в течение месяца на 54%. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным единого оператора транспортёра AS Conexus Baltic Grid («Conexus»), поставки газа из Инчукалнса в Эстонию выросли на 16%, в Финляндию — на 25%. В целом, за три месяца, с ноября 2019 г. по январь 2020 г. из газохранилища было изъято на 26% природного газа больше, нежели за аналогичный период годом ранее.

Открытие единого газового рынка позволяет компании наращивать объёмы продаж из Инчукалнского газохранилища даже с учётом того, что из-за необычно тёплой зимы потребление газа в Латвии сократилось на 30%.