Брюссель, , 17:13 — REGNUM Европарламент утвердил соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, 12 февраля сообщает агентство Reuters.

Законодатели ЕС поддержали сделку с Вьетнамом 401 голосом против 192. Соглашение устранит практически все пошлины на вьетнамские товары, хотя для ряда из них установлен 10-летний «переходный период».

Одновременно с этим Еврокомиссия заявила об отказе от торговых преференций для Камбоджи из-за «серьезных и систематических нарушений прав человека».

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