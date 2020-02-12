Москва, , 17:07 — REGNUM За последние несколько лет российско-китайское торговое сотрудничество вышло на новый уровень, что не могло не коснуться Австралии — традиционного торгового партнера Китая, пишет финансовое агентство Jin10.

По данным издания ACB News, одним из крупнейших покупателей австралийского газа является Китай, на долю которого в 2019 году пришлось до 36% от общего объёма экспорта. Однако уже в 2020 году австралийский экспорт может проиграть российским поставкам в связи с началом работы газопровода «Сила Сибири». Это связано с ценовым преимуществом по сравнению с сжиженным природным газом.

Более того, в 2019 году Китай ввёл некоторые ограничения на импорт австралийского угля, что было связано с необходимостью регулирования цен на внутри страны. Снижением этих поставок в 2020 году могут воспользоваться российские компании, у которых есть шанс потеснить конкурентов на энергетическом рынке.

Пшеница и говядина также являются основными продуктами австралийского экспорта в Китай. Например, в первой половине 2019 года объём экспорта австралийской говядины в КНР составил 126 тыс. тонн, что на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По мнению китайских аналитиков, после входа российской говядины на внутренний рынок КНР вероятность постепенного замещения австралийской говядины возрастёт.

Таким образом, можно ожидать, что в условиях активной торговли России с Китаем традиционная структура импорта КНР изменится в ближайшем будущем.