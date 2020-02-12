Кампала, 12 февраля 2020, 16:50 — REGNUM Власти Уганды и инвесторы из Китая ведут переговоры по строительству плотины и гидроэлектростанции на Ниле, 12 февраля сообщает Al Jazeera.
Согласно проекту, окончательное решение по которому ожидается весной, на Белом Ниле может появиться новая ГЭС мощностью 840 МВт. Проект оценивается в $1,4 млрд.
Проект ГЭС, которая может увеличить производство электроэнергии в Уганде на 40%, проходит общественные обсуждения.
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