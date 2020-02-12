Минск, , 16:48 — REGNUM Изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере — смещение налоговой нагрузки с переработки нефти на её добычу, которое приводит к подорожанию российского сырья для импортёров, как утверждают в Минске, было ожидаемым. Председатель Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур 12 февраля заверил журналистов: российский «налоговый манёвр» не окажет дополнительного воздействия на платёжный баланс постсоветской республики.

Каллаур отметил, что власти Белоруссии уже учли российский «налоговый манёвр» в своих официальных макроэкономических прогнозах и планах. Поэтому, по его словам, в 2020 году этот фактор «не окажет дополнительного воздействия на платёжный баланс» и «дополнительные возможные ухудшения не носят существенного характера», в частности, на курс белорусского рубля.

Глава Нацбанка был вынужден признать, что в начале нынешнего года кардинально поменялось поведение населения: в 2019 году оно было чистым продавцом иностранной валюты, а по итогам января стало чистым покупателем. Каллаур заверил: ситуация выправится в ближайшее время — и в нефтеперерабатывающей отрасли, и на валютном рынке.

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