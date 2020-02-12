Рига, , 16:42 — REGNUM Национальный латвийский авиаперевозчик AirBaltic продаёт через мобильную аппликацию 21% билетов. Об этом, как передает портал Tvnet. lv, сообщила вице-президент компании по вопросам е-коммерции Йоланта Рема.

По ее данным, количество резерваций авиабилетов при помощи мобильной аппликации в прошлом году выросло на 84%. Рема рассказала, что сегодня AirBaltic продает на мобильных устройствах 21% общего вала билетов.

Часть из тех, кто осуществляет резервацию при помощи мобильного устройства, финальную оплату производят с персональных компьютеров, сказала она.

По ее словам, в прошлом году AirBaltic перевезла 5,049 млн пассажиров, что на 22,1% больше, чем годом ранее.