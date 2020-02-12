Вильнюс, , 16:00 — REGNUM Правительство Литвы заказало компании по связям с общественностью New Agency разработку концепции о представлении Литвы в мире на следующие десять лет. Концепция бюджету страны обойдётся в 163 тыс. евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 февраля.

По словам канцлера правительства Литвы Дэйвидаса Матулёниса, отсутствие такой концепции навредит имиджу Литвы и сделает страну менее заметной на туристической и инвестиционной картах мира. Слова канцлера цитирует пресс-служба правительства.

Концепцию должны создать за полгода. Часть средств по её созданию покроют из средств фондов помощи ЕС.