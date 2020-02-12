Вильнюс, , 15:59 — REGNUM Самоуправление Клайпеды заказало различным консультантам исследование за 0,5 млн евро о том, необходимо ли городу восстановить трамваи, которые действовали ещё в немецком Мемеле в начале XX века. Исследование, которое длилось год и обошлось в 0,5 млн евро показало: трамваи восстанавливать не стоит, это экономически дорого, лучше развивать экологический транспорт электробусов. Об этом пишет литовский портал 15min.lt.

В заключении исследования говорится, что оборудование инфраструктуры для трамваев обошлось бы городу в 270−310 млн евро, ещё в десятки миллионов евро обошлась бы закупка трамваев.

Исследование также коснулось и строительства метро в городе с населением в 148 тыс. жителей. Его строительство обошлось бы в 465 млн евро, а поезда — ещё в 40 млн евро. В связи с этим, констатируют исследователи, строить метро в Клайпеде нецелесообразно.