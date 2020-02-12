Иваново, , 15:56 — REGNUM На 9,3% увеличен объём экспорта товаров из Ивановской области в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

В 2019 году общий внешнеторговый оборот Ивановской области составил 719,1 млн долларов США. При этом доля экспорта во внешнеторговом обороте с начала 2019 года выросла с 22,1 до 25,3%, доля импорта снизилась до 74,7%.

Экспорт товаров в прошлом году из региона составил 181,7 млн долларов — на 9,3% больше, чем годом ранее. Экспорт в государства-участники СНГ вырос на 9,9% до 99,5 млн долларов, в страны дальнего зарубежья — на 8,6% до 82,2 млн долларов. В числе самых активных покупателей ивановских товаров — Белоруссия (19,1% доли экспорта), Казахстан (18,1%), Германия (6,8%), Украину (6,7%) и Узбекистан (4,6%). Преимущественно из Ивановской области на экспорт отправляется текстиль, а также продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства.

Объём импорта составил 537,4 млн долларов США, больше всего товаров ввезено из Узбекистана (32,2%), Китая — (20%).