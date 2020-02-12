Киев, , 15:49 — REGNUM Политолог Сергей Быков сообщает подробности относительно крупнейшей за последнее время акции протеста международных перевозчиков, которая проходит сегодня, 12 февраля, в центре Киева.

По словам эксперта, транспортники «устали терять деньги» и требуют уволить министра инфраструктуры, в общем сложности на въездах в Киев и под зданием правительства бастуют сотни фур.

«Транспортные компании жалуются, что им не хватает разрешений на международные перевозки. Электронная система получения разрешений не убрала проблему. Как и раньше, разрешения получают спекулянты, которые перепродают их, но не возят грузы. В результате наши перевозчики теряют деньги и контракты», — пояснил эксперт.

Вторая проблема, отметил политолог, что фуры простаивают на границе — в отдельных случаях больше пяти дней.

«Когда фура простаивает на границе — перевозчик теряет деньги, транспортная компания платит штрафы, а клиенты нервничают», — отметил Быков.

ИА REGNUM отмечает, что ранее организаторы акции протеста заявили, что в общей сложности у них всего 16 требований, которые направлены премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.