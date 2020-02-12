Москва, , 15:46 — REGNUM Проблемы контроля за контрабандной и контрафактной табачной продукцией поднимаются Федеральной Таможенной Службой уже не первый раз. «Прозрачность» границ между Россией и Белоруссией, а также «полупрозрачность» границ с Казахстаном приводят к тому, что поток нелегальных табачных изделий из сопредельных государств попросту не иссякает, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя продажу контрабандных сигарет из Белоруссии большинстве регионов РФ.

«Тем более, что стоимость таких сигарет примерно в два раза ниже, чем российских. Если учесть, что значительная часть российских граждан является заядлыми курильщиками, тратящими немалую часть своего дохода на табачные изделия, то совершенно очевидно, что наличие постоянного стабильного спроса фактически гарантирует соответствующее предложение.\

Одни не могут обойтись без 2−3 пачек сигарет в день, при том, что легально произведенные сигареты больно ударят по семейному бюджету, вторые, контрабандисты, прилично на всем этом зарабатывают.

В условиях практического отсутствия контроля на границе с Белоруссией даже трудно предположить, как сейчас можно бороться с данным явлением. Если остановить и проверить грузовую фуру еще представляется возможным, то поставки небольших партий обычными легковыми автомобилями проконтролировать практически невозможно.

Единственным разумным и практически реализуемым вариантом если не полного пресечения, то хотя бы сокращения потока контрабандных сигарет в Россию, мог бы стать контроль непосредственно в точках продажи.

Но для этого необходимо введение глобальной системы контроля за реализуемой продукцией, наподобие успешно работающей ЕГАИС, что потребует немалого времени и существенных материальных расходов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, табачная продукция из Белоруссии, запрещённая к ввозу в Россию, в январе 2020 года продавалась в большинстве российских регионов.

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